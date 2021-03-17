Захарова назвала американский доклад о выборах «очередной порцией лжи»

https://static.news.ru/photo/5ac20c94-8714-11eb-b8a5-96000091f725_660.jpg Фото: Fleig / Eibner-Pressefoto via ww/Global Look Press

Доклад американской разведки, в котором говорится о якобы имевшем место вмешательстве РФ в президентские выборы в США, — это дезинформация и очередная порция лжи. Так на обнародованный спецслужбами Штатов документ отреагировала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

В докладе американской разведки содержатся обвинения Москвы в попытках поддержать Дональда Трампа на прошедших в ноябре 2020 года выборах президента. Также в докладе говорится, что параллельно Россия пыталась дискредитировать соперника Трампа Джо Байдена и «посеять рознь» в американском обществе. Также Америка, в частности, обвинила в попытке оказать влияние на избирательный процесс Иран и Кубу.

По словам Захаровой, этот доклад, во-первых, является фейком, дезинформацией и очередной порцией лжи.

Во-вторых, уже нужно придумать что-то поинтереснее, посвежее, пореалистичнее, и нельзя уже государственным органам Соединённых Штатов Америки настолько манипулировать общественным мнением внутри своей страны, — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства в эфире телеканала «Россия 24».

Как ранее передавал NEWS.ru, в Кремле считают доклад американской разведки о якобы вмешательстве Москвы в президентские выборы в США бездоказательным и безосновательным. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.