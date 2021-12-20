В МИД КНР заявили о дружбе с Россией при любых обстоятельствах

Дружба Китая и России не ослабнет ни при каких изменениях ситуации в мире, это партнёрство уже выдержало многие испытания, заявил глава МИД КНР Ван И на симпозиуме, посвящённом вопросам развития китайской дипломатии в условиях международной конъюнктуры, передаёт ТАСС. Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным лидер КНР Си Цзиньпин поблагодарил российского коллегу за высокую оценку российско-китайских отношений.

Вне зависимости от того, какие изменения будут происходить в мире, китайско-российская дружба, передающаяся из поколения в поколение, будет всегда крепкой, — сказал Ван И.

Он выразил намерение поддерживать с Россией равноправные взаимовыгодные отношения, вместе защищать глобальные мир и стабильность. Китайский дипломат назвал это взаимодействие «классическим образцом формирования взаимодоверительных отношений между великими державами». Ван И напомнил, что партнёрство Москвы и Пекина выдержало многочисленные испытания.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин поблагодарил Владимира Путина за высокую оценку российско-китайских отношений. Он отметил характерное для российского президента противостояние попыткам поссорить две страны. В ходе видеосаммита Путин и председатель КНР обсудили темы международного сотрудничества и обменялись мнениями по международным делам.