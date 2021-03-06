В МИД КНР заявили, что вместе с РФ борются с политическим вирусом

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Власти Китая и России тесно сотрудничают в борьбе с политизацией пандемии коронавируса в мире. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

Китай и Россия консолидировали усилия и плечом к плечу борются с распространением политического вируса на фоне пандемии, — цитирует ТАСС Ван И.

Он отметил, что Пекин, как и Москва, выступает против цветных революций и против попыток фальсифицировать действительность и намерен «защищать свой суверенитет и политическую стабильность».

Наши страны стали примером того, как следует проводить равноправную и справедливую политику. Мы сообща отстаиваем многосторонние форматы сотрудничества. Китай и Россия будут совместно защищать авторитет ООН, отстаивать нормы международного права, — добавил дипломат.

Он подчеркнул, что Пекин стремится к укреплению всеобъемлющих партнёрских отношений с Москвой.