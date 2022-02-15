В МИД КНР высказались о последствиях антироссийских санкций

Введение односторонних санкций в отношении России поспособствует ещё большему расколу и противостоянию вокруг Украины, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя заявление «Большой семёрки» (G7) о готовности ввести ограничительные меры, передаёт ТАСС. Заявление накануне опубликовал британский кабмин. В нём говорится, что в случае вторжения России на Украину G7 введут санкции, которые приведут к «масштабным и незамедлительным последствиям» для экономики России.

В текущей ситуации односторонние санкции могут только усилить раскол и противостояние. Китай призывает все стороны придерживаться рационального подхода, урегулировать кризис вокруг Украины и соответствующие проблемы путём диалога и переговоров, — сказал Ван Вэньбинь.

Ранее министры финансов G7 выпустили заявление, в котором пообещали санкции против России в случае вторжения на Украину, грозящие «масштабными и незамедлительными последствиями» для российской экономики. Документ опубликовало правительство Великобритании.

В нём также отмечается, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет «встречена быcтрым и скоординированным силовым ответом». В «Большую семёрку» входят Великобритания, Италия, Германия, CША, Канада, Франция и Япония.