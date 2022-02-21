В МИД КНР раскритиковали новую стратегию США в Индо-Тихоокеанском регионе

Новая стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе подаёт ложный сигнал о сдерживании Китая, такое мнение выразил министр иностранных дел КНР Ван И во время телефонных переговоров с госсекретарём Соединённых Штатов Энтони Блинкеном, передаёт пресс-служба китайского дипведомства. Глава МИД КНР добавил, что призывы ряда американских официальных лиц к конкуренции с Китаем могут вызвать «тотальную конфронтацию» между странами.

Недавно американская сторона представила так называемую новую Индо-Тихоокеанскую стратегию, открыто причислив Китай к главному вызову в регионе. Кроме того, попытка включения принципа сдерживания Китая через Тайвань в региональную стратегию Соединённых Штатов подаёт ложный сигнал о сдерживании и подавлении Китая, — сказал Ван И.

Он отметил, что призывы ряда официальных лиц США к «долгосрочной жёсткой конкуренции» с Китаем могут привести к «тотальной конфронтации» между государствами.

Накануне правительство Китая решило ввести санкции против американских компаний Lockheed Martin и Raytheon Technologies из-за поставки оружия в Тайвань. МИД КНР призвал США прекратить поставки вооружений на остров и оборвать с ним все военные связи.