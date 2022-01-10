В МИД КНР призвали не допустить войны в Центральной Азии

Министр иностранных дел КНР Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Сергеем Лавровым заявил, что Пекин и Москва не должны допустить, чтобы страны Центральной Азии погрузились в хаос и войну. Китай и Россия также должны противодействовать вмешательству внешних сил в дела региона, отметил дипломат, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН и дружественные соседи стран Центральной Азии не должны допустить, чтобы Центральная Азия погрузилась в хаос и войну, — сказал Ван И.

По его словам, нельзя допустить, чтобы вызывали хаос «цветные революции» и «три силы зла» — терроризм, экстремизм и сепаратизм.

Дипломат добавил, что Китай и Россия должны помогать странам Центральной Азии в борьбе с пандемией, развитии экономики, а также прилагать усилия для устранения социальной почвы, порождающей нестабильность.

Ранее стало известно, что МИД КНР прокомментировал сообщения ряда СМИ о бывшем президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве, который якобы находится в Китае. Такие утверждения являются ложными, заявили в пресс-службе министерства. Там обратили внимание, что пресс-секретарь бывшего президента Казахстана заявил, что в настоящее время Назарбаев находится в столице страны Нур-Султане.