МИД РФ призвал Байдена подтвердить слова делами

https://static.news.ru/photo/bcf204d0-a8f4-11eb-9803-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия приветствует заявление президента США Джо Байдена о стремлении избежать эскалации и сотрудничать с Россией. Однако любые слова необходимо подкреплять делами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт ТАСС.

Вместе с тем, признала она, выступление американского президента с посланием конгрессу оставляет двойственное впечатление.

Мы, разумеется, приветствуем в очередной раз заявленное намерение избегать эскалации с Россией, сотрудничать, как было обозначено, когда это в наших общих интересах, — сказала Захарова.

По её словам, Соединённым Штатам следует отказаться от конфронтационной риторики и предпринять конкретные действия по налаживанию двухсторонних отношений, которые в последнее время ухудшились по их вине.

У нынешней администрации США намерения расходятся с делами, и традиционная речь перед законодателями при всей своей декларативности лишь подтверждает, что пока в Вашингтоне не готовы отказаться от бесперспективных попыток силового давления и безосновательных обвинений, — подытожила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее, выступая с программным обращением к конгрессу, американский лидер заявил, что США и РФ могут сотрудничать, но Вашингтон будет отвечать на неугодные шаги Москвы. Он также допустил совместную работу с Москвой, только если это «отвечает взаимным интересам».

Вместе с тем Байден продолжил обвинять Россию в кибератаках, предполагаемом вмешательстве в выборы, добавив, что всё это было доказано. Однако он напомнил, что его администрация нашла общий язык по двустороннему Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3.