В МИД Германии оценили «нормандский формат» для работы по Донбассу

https://static.news.ru/photo/4b23d6d0-a10b-11eb-9ecf-96000091f725_660.jpg Хайко Маас Фото: Florian Gaertner/photothek.net/Global Look Press

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал «нормандский формат» подходящей площадкой для работы по ситуации в Донбассе.

«Нормандский формат» является подходящим форматом для достижения деэскалации, — сказал он после видеоконференции министров иностранных дел стран Евросоюза.

При этом Маас подчеркнул, что пока не может сообщить, удастся ли этого достичь в рамках работы «нормандской четвёрки».

Также немецкий министр призвал Россию перейти от приписываемых Западом «провокаций к сотрудничеству» по ситуации на востоке Украины, передаёт ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти представили пошаговый алгоритм «сдерживания России». По его словам, он обсуждал данный вопрос с главами МИД Евросоюза.

Как заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в отношениях между ЕС и РФ продолжает нарастать напряжённость . Беспокойство в Европе, по его словам, вызывает ситуация с Украиной, которая остаётся опасной. Политик призвал Москву отвести войска от границы с соседней страной.