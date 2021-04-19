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В МИД Германии оценили «нормандский формат» для работы по Донбассу

15:27, 19 апреля 2021
Хайко Маас Хайко Маас Фото: Florian Gaertner/photothek.net/Global Look Press

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал «нормандский формат» подходящей площадкой для работы по ситуации в Донбассе.

«Нормандский формат» является подходящим форматом для достижения деэскалации, — сказал он после видеоконференции министров иностранных дел стран Евросоюза.

При этом Маас подчеркнул, что пока не может сообщить, удастся ли этого достичь в рамках работы «нормандской четвёрки».

Также немецкий министр призвал Россию перейти от приписываемых Западом «провокаций к сотрудничеству» по ситуации на востоке Украины, передаёт ТАСС.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти представили пошаговый алгоритм «сдерживания России». По его словам, он обсуждал данный вопрос с главами МИД Евросоюза.

Как заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в отношениях между ЕС и РФ продолжает нарастать напряжённость. Беспокойство в Европе, по его словам, вызывает ситуация с Украиной, которая остаётся опасной. Политик призвал Москву отвести войска от границы с соседней страной.

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