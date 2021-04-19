В МИД Германии оценили «нормандский формат» для работы по Донбассу

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал «нормандский формат» подходящей площадкой для работы по ситуации в Донбассе.
«Нормандский формат» является подходящим форматом для достижения деэскалации, — сказал он после видеоконференции министров иностранных дел стран Евросоюза.
При этом Маас подчеркнул, что пока не может сообщить, удастся ли этого достичь в рамках работы «нормандской четвёрки».
Также немецкий министр призвал Россию перейти от приписываемых Западом «провокаций к сотрудничеству» по ситуации на востоке Украины,
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что киевские власти представили пошаговый алгоритм «сдерживания России». По его словам, он обсуждал данный вопрос с главами МИД Евросоюза.
Как заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в отношениях между ЕС и РФ