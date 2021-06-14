В МИД допустили обмен с США заключёнными

https://static.news.ru/photo/e32d4072-cd7c-11eb-9200-96000091f725_660.jpg Сергей Рябков Фото: MFA Russia/Global Look Press

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва готова обменяться с Вашингтоном заключёнными. При этом исключение составляет осуждённый за шпионаж американец Пол Уилан, отметил дипломат в беседе с «Известиями».

Если американцы согласятся задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осуждённых лиц, мы готовы встречно американцам передать их граждан, — пояснил Рябков.

Он добавил, что подобный обмен позволил бы «решить буквально «на раз» ситуацию с россиянами, которые отбывают «умопомрачительные сроки» в США. Позицию Москвы по Уилану дипломат объяснил его статьёй.

Его вина доказана, и он отбывает срок по тяжёлой статье — по статье за шпионаж, — уточнил Рябков.

При этом он указал, что не знает, будут ли президенты России и США говорить на предстоящем саммите об обмене заключёнными.

Ранее стало известно, что американец Пол Уилан обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой вернуть его на родину. Он снова заявил о своей невиновности, уверяя, что не было никакого преступления шпионажа, а секретный процесс без улик доказывает этот факт.