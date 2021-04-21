В МИД объяснили поведение Праги «общим заказом»

https://static.news.ru/photo/cce230b6-a338-11eb-b824-96000091f725_660.jpg Фото: Hermann Dobler/imageBROKER.com/Global Look Press

Прага должна понимать. что ультиматумы в адрес официальной Москвы неприемлемы и недопустимы. В России допускают, что Чехия, совершая соответствующие действия, просто выполняет определённый заказ и делает оголтелые антироссийские заявления, которые являются обычным набором слов. Об этом в эфире радиостанции в четверг, 22 апреля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которые в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выслала 20 чешских дипломатов. При этом Прага не считает ответ симметричным. В Чехии потребовали вернуть дипломатов, иначе численность посольства РФ сократится до аналогичного.

Как отметила Захарова, «залпы» от различных ветвей чешской власти отправляются «в никуда». По её словам, подобное поведение скорее бьёт по самой официальной Праге. В любом случае, подчеркнула официальный представитель ведомства, ультиматумы и ультимативный тон в отношении РФ недопустимы.

Я думаю, что просто есть общий заказ на подобное поведение. Никаким образом не связанное с чем-то относящимся к здравомыслию, прагматике, дипломатии уж точно. Идёт отработка заказа, потому что иначе объяснить логику действий невозможно. Всё, что происходит, — алогично, если мы рассматриваем это в комплексе выстраивания отношений любых, — сказала Захарова.

Она добавила, что чешские ультиматумы окрашены в цвета оголтелой антироссийской риторики, заявления Праги абсолютно бессмысленны с точки зрения логики. К тому же, подчеркнула Захарова, этот набор антироссийских слов абсолютно не соответствует интересам Чехии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не позволит другим государствам общаться с собой в ультимативной форме. Так он прокомментировал требования чешской стороны вернуть обратно выдворенных из Москвы чешских дипломатов.