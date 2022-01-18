В МГИМО назвали условия эвакуации российских дипломатов из зарубежных стран

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Страны Запада, заявляя о якобы готовящемся «российском вторжении» на Украину, проводит активную информационную подготовку для обоснования ввода своих войск на её территорию. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова передаёт РИА Новости.

Всё это можно расценить как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их советники уже там, инструкторы там. А сейчас они думают, как им обосновать ввод войск. Иными словами,...