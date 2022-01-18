В МГИМО назвали условия эвакуации российских дипломатов из зарубежных стран
Профессор МГИМО Лабин: дипломатов эвакуируют из зарубежных стран в случае угрозы их жизни
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:11, 18 января 2022
Посольство Российской Федерации на УкраинеФото: MFA Russia/via Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Решение об эвакуации участников дипломатических миссий и сотрудников посольств может быть принято только в экстренных ситуациях, когда их жизни грозит опасность, рассказал профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин. По его словам, посольству России в Киеве никакая опасность не угрожает и никакой необходимости в эвакуации нет, передаёт «Газета.Ru».
В данном случае действует Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. Сотрудники иностранных миссий и посольств находятся в долгосрочной командировке, разумеется, вместе со своими семьями. В экстренных ситуациях, которые представляют угрозу жизни, здоровью, безопасности данных лиц, такие меры допускаются, они могут быть приняты, — заявил Лабин.
Ранее в МИД РФ опровергли информацию об эвакуации российских дипломатов с территории Украины и закрытии посольства в Киеве. До этого газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины сообщила, что дипломатам в двух российских консульствах в стране было приказано подготовиться к выезду из страны. Как заявил собеседник издания, 5 января страну покинули 18 человек — в основном дети и жёны российских дипломатов. Также в ближайшие дни с Украины уедут 30 представителей консульств в Киеве и Львове.