В мелодраме Натальи Поклонской ждём новый акт

Если питерская группа «Митьки» вернулась бы к активному художественному творчеству, она вполне могла бы отметиться в своём фирменном стиле новым шедевром «Проводы Натальи Поклонской на острова Кабо-Верде». Между тем трёхмесячная мелодрама с отбытием нового посланника к месту дипломатической службы окончилась ничем. И пока прогрессивная общественность напряжённо гадала, что мешает Наталье Владимировне без промедления приступить к укреплению связей России с далёкой курортной страной, неожиданно вскрылись «личные обстоятельства», положившие конец так и не начавшейся миссии Поклонской в Африке.

А ведь очень давно ни одно мидовское назначение не было окружено столь плотным вниманием общественности. На словах сама Поклонская, окончившая без отрыва от депутатской деятельности Дипломатическую академию МИД России, буквально рвалась на новое поприще. А поклонники её природного изящества успели восхититься тем, насколько новому посланнику идёт посольский мундир с золотым шитьём. Более того, напрашивалась даже некоторая аналогия с блистательной карьерой самой Валентины Матвиенко, которая также совместила депутатство с получением дипломатического образования, провела несколько лет на посольской службе в Греции, а потом вернулась на политические вершины. Но, видимо, действительно всякая аналогия хромает.

Наталья Поклонская nv_poklonskaya/instagram.com

Сейчас можно только гадать о том, что за личные обстоятельства открылись в момент, когда возникло даже предположение, что далёкие острова не дают нашему кандидату в полномочные послы необходимый по Венской конвенции агреман — своё согласие на такое назначение. Хотя это был бы из ряда вон выходящий прецедент.

Надо сказать, что уже первая информация о перепрофилировании «прокурора Наташи» вызвала море разных предположений. Кто-то был уверен, что её ещё по советским традициям просто сослали с глаз долой, поставив жирную точку в её публичной карьере. Кто-то, наоборот, конспирологически помигивал, намекая, что Кабо-Верде — давно известный офшор, в котором пустили свои финансовые корни многие российские крупнейшие компании, включая и государственные. А значит, мол, не просто так Поклонская туда командируется. Выходит, что пользуется Наталья Владимировна особым доверием в серьёзных финансовых кругах. Так, может, сильным мира сего всё-таки потребовался на островах специалист иного профиля?

Можно только представить, как надуют щёки на берегах Днепра: вот, мол, пригрозили, что потребуем выдачи нам Поклонской за серьёзные государственные преступления, и в Москве дали задний ход. Не решились испытывать судьбу. Хотя трудно представить, чтобы власти малюсенького государства пошли на такой демарш в отношении великой державы. Что стало бы синонимом просто объявления войны. А наш флот на ходу.

Но если это реально личное решение самой Поклонской, то ни о каких сентиментальных личных историях речь не идёт. Не исключено, что Поклонская, любившая и умевшая оставаться в информационной повестке, в последний момент поняла, что острова с их пляжами — путь к забвению, и решилась на «побег» в политику. Особенно если за эти месяцы определились её возможные политические попутчики. Причём они могут быть как левыми, так и крайне правыми. Будем наблюдать...