Два новых почётных российских консульства откроются на юге и в центре Мексики.
Об этом сообщил посол России в этой стране Виктор Коронелли. По его словам, вопрос об открытии консульства в городе Пуэбла практически решён — согласие на это дали и российские и мексиканские власти. Сейчас ожидается согласование Мексикой кандидатуры почётного консула.
Надеюсь провести церемонию открытия в ближайшие месяцы, — сказал Коронелли.
Открытие ещё одного консульства планируется в городе Мерида. Здесь появление дипломатического представительства согласовано пока только российской стороной, передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что верхняя палата Конгресса Соединённых Штатов 16 января одобрила законопроект о новом торговом соглашении США, Канады и Мексики.
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