https://static.news.ru/photo/170592b4-3ba7-11ea-b639-fa163e074e61_660.jpg Фото: rusconsulmex/facebook.com

Два новых почётных российских консульства откроются на юге и в центре Мексики.

Об этом сообщил посол России в этой стране Виктор Коронелли. По его словам, вопрос об открытии консульства в городе Пуэбла практически решён — согласие на это дали и российские и мексиканские власти. Сейчас ожидается согласование Мексикой кандидатуры почётного консула.

Надеюсь провести церемонию открытия в ближайшие месяцы, — сказал Коронелли.

Открытие ещё одного консульства планируется в городе Мерида. Здесь появление дипломатического представительства согласовано пока только российской стороной, передаёт РИА Новости .

Ранее NEWS.ru писал о том, что верхняя палата Конгресса Соединённых Штатов 16 января одобрила законопроект о новом торговом соглашении США, Канады и Мексики.