В МИД оценили военное присутствие США в Центральной Азии

Любая форма военного присутствия США в Центральной Азии противоречит интересам Москвы и не способствует безопасности региона, последние события в Афганистане не изменили мнение России по данному поводу. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Мы не видим, как любая форма военного присутствия Соединённых Штатов в Центральной Азии может укрепить безопасность затрагиваемых стран и/или их соседей. Это было бы, безусловно, не в интересах России. Эта позиция не изменилась на фоне того, что происходит в Афганистане в эти дни, — сказал Рябков.

По информации WSJ, подобная тема поднималась и на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня. Со ссылкой на неназванных чиновников двух стран в публикации сообщается, что на саммите в Женеве российский лидер сообщил американскому коллеге о негативном отношении Москвы к любой военной роли Штатов в Центрально-Азиатском регионе. Китай, по словам представителя Москвы, её также отвергнет.

WSJ утверждает, что позиция РФ стала препятствием для реализации планов США по размещению беспилотников и иных контртеррористических сил в соседних с Афганистаном странах.

Без доступа к странам в Центральной Азии американским беспилотникам придётся опираться на базы в Катаре и других странах Персидского залива. Это будет означать, что более 60% времени, отводимого на задание, дроны будут тратить на полёт в Афганистан и обратно, отмечает высокопоставленный военный США, чьё мнение приводит издание.

Ранее сообщалось, что замглавы МИД обсудил с послом США в России ситуацию в Афганистане.