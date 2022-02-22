В ЛНР заявили, что призовут Украину отвести войска

Луганская народная республика (ЛНР) намерена призвать Украину отвести войска от границ, заявил вице-спикер парламента ЛНР Дмитрий Хорошилов, передаёт РИА Новости. Он добавил, что границами республики являются границы Луганской области 2014 года. Также Хорошилов пригрозил мерами в случае, если Украина не отведёт военных.

В рамках законодательства наших республик есть законы о госгранице, которые говорят чётко о том, что территория Луганской народной республики — это территория бывшей Луганской области <...> Есть наша территория, оккупированная украинскими войсками. Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно, — сказал Хорошилов.

По его словам, в противном случае власти примут решение, цель которого будет заключаться в установлении мира и восстановлении территориальной целостности ЛНР.

22 февраля Народный совет самопровозглашённой Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР. Аналогичное решение принял Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики.

Договоры заключаются на 10 лет. Они дают право на совместную оборону. В тексте документов также указано, что Россия и республики могут использовать военную инфраструктуру, строить военные базы на территориях друг друга. В случае опасений одной из сторон в целях совместной обороны Москва, Луганск и Донецк будут проводить консультации.

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.