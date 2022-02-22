В ЛНР заявили, что Киев не ограничивает себя «в методах ведения войны»

Силовой вариант решения вопроса административных границ признанных Россией Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не исключён, заявил NEWS.ru представитель ЛНР в Трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник. Спикер отметил, что Украина «не ограничивает себя в методах ведения войны».

У нас идёт война, боевые действия, а последние четыре дня — особенно жёстко. Украина не ограничивает себя в методах ведения войны, они открыли ящик Пандоры. <...> Мы двумя руками за отрезвление и адекватность Киева, который мог бы прийти на переговоры и достигнуть конструктивных договорённостей, а не заниматься забалтыванием. Мы за политико-дипломатическое решение конфликта, — рассказал Мирошник.

Говоря о границах ЛНР и ДНР эксперт объяснил, что государственность республик Донбасса «закреплена в конституциях ЛНР и ДНР, и там чётко определены территории в административных пределах Луганской и Донецкой областей на основании волеизъявления людей от 11 мая 2014-го», когда свыше более 90% населения ЛНР и ДНР поддержали выход из состава Украины.

Сейчас вопрос в том, как восстановить нашу территориальную целостность, государственность. Этот вопрос есть. Арсенал действий достаточно широкий. Но это всё зависит от адекватности украинского режима, что они не особо демонстрируют. Посмотрим на реакцию Киева, когда вступит в силу договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи [между РФ, ЛНР и ДНР]. Если нет, то арсенал будет сужаться, — заявил Мирошник.

По его словам, после референдума 2014-го на территории ЛНР и ДНР зашли, нарушив конституцию Украины, вооруженные формирования Киева, «провели ряд зачисток, захватов, отжав у людей территории, которые мы требуем вернуть обратно».

В свою очередь глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников опроверг информацию о признании ДНР и ЛНР в границах областей. По его словам, в соглашении РФ с республиками Донбасса не содержится информации о границах, эти вопросы находятся в ведении самих республик.

Вопрос о ратификации соглашений с ДНР и ЛНР планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 22 февраля. Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи России с ЛНР и ДНР заключаются на 10 лет. В тексте договоров также указано, что Россия и республики могут использовать военную инфраструктуру, строить военные базы на территориях друг друга.