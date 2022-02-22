В ЛНР ответили главе ООН, который не считает ситуацию в Донбассе геноцидом

Отношение генсека ООН Антониу Гутерриша к «трагедии жителей Донбасса поражает своей легковесностью», рассказал NEWS.ru представитель Луганской Народной Республики в Трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник. Он отметил, что дипломат «просто отмахнулся от трагедии десятков тысяч людей, подвергаемых геноциду украинским режимом». Ранее Гутерриш отказался считать происходящее в Донбассе геноцидом.

Это показательно ещё и потому, что генсек ООН — именно тот чиновник, при самом минимальном желании способный получить все необходимые данные уполномоченного по правам человека ООН о жертвах, преступлениях и событиях, происходящих в Донбассе, дающие все основания считать их геноцидом, — отметил Мирошник.

Собеседник подчеркнул, что в соответствии с определением Конвенции Генассамблее ООН геноцид — это действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо группу людей как таковую.

В частности, речь идёт об убийстве членов этой группы и создании таких жизненных условий, которые рассчитаны на её уничтожение. Так вот число жертв конфликта в Донбассе, признанное ООН, — более 13 тысяч человек, из которых более 9 тысяч — непосредственные жертвы украинского режима, убитые им в ходе событий в Донбассе с 2014 года и по сегодняшний день. Это результат военных действий, внесудебных казней и целенаправленного создания Киевом невыносимых жизненных условий путём введения экономической блокады, отключения поставок воды и электроэнергии, разрушения объектов жизнеобеспечения, — подчеркнул Мирошник.

Эксперт добавил, что жертвами украинского режима стали многочисленные жители Донбасса, «погибшие в ходе обстрелов жилых массивов, городов и посёлков». Более 50 тысяч человек получили ранения и увечья в результате войны, развязанной киевским режимом.

По нашим данным, в украинских тюрьмах содержатся не менее пяти тысяч украинских граждан, посаженных по политически мотивированным статьям и приговорам: за организацию референдумов 2014 года в Донецкой и Луганской областях, за «финансирование терроризма» в виде сотрудничества с экономиками республик или передачи денег родственникам, проживающим в ДНР и ЛНР, за угрозу территориальной целостности и так далее, — заявил Мирошник.

Спикер подчеркнул, что «для генсека такой крупнейшей международной организации подобные заявления не просто недопустимы, а могут трактоваться как попытки покрывать преступников и их преступления, а значит, выступать косвенным соучастником происходящего у нас и потакающим безнаказанности преступников».

Ранее Гутерриш заявил, что происходящее в Донбассе не считает геноцидом. По его словам, для такого вида преступлений существует чёткое определение в соответствии с международным правом.

Гутерриш добавил, что не сможет называть миротворцами военных РФ, если они войдут на территории ДНР и ЛНР.