В ЛДПР выбрали лидера партии

https://static.news.ru/photo/dd8b073a-3df8-11eb-a4bc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Владимир Жириновский/vk.com

ЛДПР на очередном итоговом съезде 14 декабря снова избрала председателем партии единственного кандидата на этот пост Владимира Жириновского.

Делегаты съезда единогласно проголосовали за переизбрание Владимира Жириновского. Сам политик также проголосовал за свою кандидатуру.

Здесь без выбора. Я один за себя. И за список в высший совет. Мы их всех хорошо знаем. Много лет мы вместе. Кто-то скажет, что надо, чтобы были альтернативные, однако мы 30 лет изучаем друг друга каждый день в ходе нашей работы, — цитирует РИА Новости Жириновского.

Ранее стало известно, что в Кремле намерены инициировать присоединение малых партий к «Справедливой России» с целью «утилизации небольших партийных проектов». Объединение может произойти до конца 2020 года. Речь, в частности, идёт о таких партиях, как «Родина», «За правду», «Патриоты России», Партия пенсионеров.

Источники в руководстве эсеров сообщили, что на выборах в Госдуму, которые должны состояться в сентябре 2021 года, ни одна из малых партий не должна преодолеть пятипроцентный проходной барьер, чтобы «Единая Россия» могла получить лучший результат.

В администрации президента РФ отмечают, что переговоры проходят трудно, поскольку малые партии выставляют свои условия, в числе которых и прохождение в Госдуму определённого числа кандидатов. Сама «Справедливая Россия» в объединении не заинтересована. Её лидер Сергей Миронов уверен, что и без этого сможет договориться с Кремлём о «проведении» партии в парламент. Кроме того, у неё привлекательный бренд, хотя сама партия сегодня находится в «плохой форме».

Депутат Думы от СП Валерий Гартунг, возглавляющий штаб партии, переговоры об объединении отрицает. По его словам, подобные слухи распускают политтехнологи. Он добавил, что партия не заинтересована в том, чтобы «протаскивать» кого-то в Госдуму, писал NEWS.ru.