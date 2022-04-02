В ЛДПР предложили уголовное наказание за фейки о здоровье лидеров партий

Депутаты от ЛДПР предложили ввести уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации о состоянии здоровья лидеров парламентских партий, сообщил глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своём Telegram-канале. По его словам, депутаты подготовили и направили в правительство и в Верховный Суд проект поправок в недавно принятый закон о фейках.

Предлагаем ввести уголовную ответственность за любые попытки инфовбросов и спекулятивного раскачивания ситуации при распространении заведомо ложных данных о состоянии здоровья руководителя парламентской партии. Тем более, члена Госсовета, — сказал он.

Нилов указал, что в Сети есть профессиональные провокаторы, которые разгоняют фейковые новости для раскачивания общей ситуации, а есть «обычные идиоты», которые и сами не могут объяснить распространение заведомо ложной информации.

Депутат отметил, что попытки информационных взбросов о здоровье лидеров партий должны регулироваться нормами УК. По его словам, перспектива реального срока «за минутную нервность пальцев гарантированно остудит и вылечит этот зуд».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что глава ЛДПР Владимир Жириновский последние сутки находился в коме и умер 25 марта в 10:45 утра. Эту информацию подтвердил член ЛДПР, сенатор от Владимирской области Александр Пронюшкин, позднее удаливший сообщение из своего Telegram-канала. Однако впоследствии информацию о смерти Жириновского опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин.

После этого первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой принять меры реагирования в отношении Telegram-канала Mash. Он также попросил рассмотреть возможность признания канала нежелательной организацией и запретить его деятельность.