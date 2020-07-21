В ЛДПР передумали и поддержат законопроект о многодневном голосовании

https://static.news.ru/photo/925e1778-cb3b-11ea-9050-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фракция ЛДПР в Государственной думе передумала и решила поддержать законопроект о многодневном голосовании при рассмотрении в третьем чтении. Речь идёт о возможности растянуть процедуру до трёх дней по решению избирательной комиссии соответствующего уровня.

Надо дать человеку три дня, в которые он найдёт время и проголосует. Большинство граждан это поддерживает, и это соответствует предложениям ЛДПР. Сегодня в третьем чтении мы утверждаем многодневное голосование, — сообщил лидер партии Владимир Жириновский журналистам.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе партии, позиция ЛДПР связана с тем, что закон одновременно отменяет досрочное голосование и открепительные удостоверения. Ранее при голосовании во втором чтении фракция заявляла, что не будет поддерживать законопроект. Депутаты от ЛДПР говорили о том, что многодневное голосование крайне затруднит процедуру наблюдения. Кроме того, с критикой поправок выступили тогда «Справедливая Россия» и КПРФ.

Законопроект вносит изменения в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Помимо трёхдневного голосования он предусматривает возможность отзыва членов избирательных комиссий политическими партиями, а также возможность организации процедуры «в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования». Речь идёт о дворах, детских площадках, обочинах дорог и прочих местах, которые, как и сама многодневность, были опробованы во время голосования по поправкам в Конституцию.

С призывом обсудить распространение на обычные выборы этой практики выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Её поддержала глава ЦИК Элла Памфилова. Против таких поправок выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, сославшись на то, что увеличение количества дней голосования на выборах приведёт к росту расходов бюджета.

Многодневное голосование является экзотикой для большинства стран мира. В ситуации, когда избирательные участки работают больше одного дня, значительно затрудняется процедура контроля за законностью процесса, отмечают эксперты. Отступление от общего правила при голосовании по вопросу поправок в Конституцию власти объясняли безопасностью в условиях эпидемии. Чтобы избежать скученности, процедуру растянули на неделю.

Принимаемые нововведения не затронут ближайших осенних выборов, которые будут проходить в ряде субъектов РФ. Изменения вступят в силу в следующем году, когда должны пройти выборы в Госдуму, писал NEWS.ru.