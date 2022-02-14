В ЛДПР ответили на слухи о воспалении мозга у Жириновского

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Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР. Документ предлагает провести консультации по ранее внесённому партией КПРФ обращению о признании территорий в Министерстве иностранных дел.

Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их [республик] народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного...