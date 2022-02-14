В ЛДПР ответили на слухи о воспалении мозга у Жириновского
Депутат Нилов назвал сплетнями и слухами сообщения о воспалении мозга у Жириновского
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
15:25, 14 февраля 2022
Владимир ЖириновскийФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал слухами и сплетнями распространившиеся сообщения о воспалении мозга у лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По его словам, Telegram-каналы, которые публикуют такую информацию, «гонятся за сенсацией», передаёт Lenta.ru.
У нас информация сами видите какая в Telegram-каналах за последнее время появлялась. И сколько выявлено недостоверных каналов, которые, гоняясь за сенсацией, подают всякие сплетни, которые потом не подтверждаются, — сказал депутат.
Он выразил уверенность, что такие спекуляции на теме здоровья лидера ЛДПР недопустимы. Нилов также пожелал Жириновскому крепкого здоровья.
Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что врачи оценивают состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского как стабильно тяжёлое, у него диагностированы серьёзные воспалительные процессы в головном мозге. Политику подают кислород с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ. Накануне в Минздраве заявили о стабильном состоянии Жириновского.