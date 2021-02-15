В ЛДПР отрицают, что Дегтярёв просил найти ему замену на посту губернатора

https://static.news.ru/photo/4faf569c-6fa2-11eb-9990-96000091f725_660.jpg Михаил Дегтярев Фото: khabkrai.ru

Пресс-служба ЛДПР опровергла сообщение о том, что губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв на встрече с главой партии Владимиром Жириновским просил найти ему замену на посту главы региона.

Мы слухи не комментируем, кто-то что-то написал, а мы будем подрываться и опровергать какую-то чушь, придавая этому заявлению видимость реального, что какие-то споры идут, что кто-то дискутирует? Это даже несерьёзно, — пояснили в партии журналистам издания «Подъём».

В ЛДПР отметили, что на встрече политики обсуждали текущую работу в Хабаровском крае и нет никаких намёков на то, что что-то переменится.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дегтярёв якобы попросил найти ему замену из-за низкого рейтинга. При этом в Кремле будто бы считают, что политик должен избираться на предстоящих выборах «любой ценой».

Как писал NEWS.ru, правительство Хабаровского края объявило тендер на услуги охраны губернатора региона Михаила Дегтярёва, но не смогло найти поставщика. На торги не было подано ни одной заявки. В ходе тендера должны были быть найдены два человека, которые бы занимались «охраной жизни и здоровья высшего должностного лица субъекта Российской федерации». Они должны были работать 327 дней по 14 часов.

Дегтярёв стал губернатором Хабаровского края после ареста избранного главы региона Сергея Фургала. Следственные действия в отношении прошлого руководителя субъекта Федерации вызвали массовые протестные акции, которые долгое время проходили в краевой столице.