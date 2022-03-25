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В ЛДПР отказались судиться с Mash после фейка о смерти Жириновского

12:36, 25 марта 2022
В ЛДПР отказались судиться с Mash после фейка о смерти Жириновского Алексей Диденко Фото: aleksey_didenko/vk.com
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Заместитель руководителя думской фракции Алексей Диденко в разговоре с NEWS.ru заявил, что ЛДПР не будет подавать в суд на Mash, несмотря на то что портал опубликовал фейковую новость о смерти Владимира Жириновского. По его словам, политик находится в больнице. В пресс-службе Минздрава России отметили, что состояние лидера ЛДПР оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медицинскую помощь. 

Это правда, что фейк. Владимир Вольфович жив, находится в больнице. Информация абсолютно фейковая, достоверно это сообщаем, — подчеркнул Диденко.

Он подчеркнул, что в повестке нет вопроса, касающегося судебного процесса с журналистами Mash, которые опубликовали информацию, не соответствующую действительности.

Ну какой суд? Не рассматриваем этот вопрос, его нет в повестке, — подытожил спикер.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что глава ЛДПР Владимир Жириновский последние сутки находился в коме и умер 25 марта в 10:45 утра. Эту информацию подтвердил член ЛДПР, сенатор от Владимирской области Александр Пронюшкин, позднее удаливший сообщение из своего Telegram-канала.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале, что информация о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского не соответствует действительности. Он отметил. что состояние политика остаётся тяжёлым. По его словам, врачи борются за жизнь Жириновского, ему сегодня сделали компьютерную томографию лёгких.

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