В ЛДПР опровергли слухи об ухудшении состояния здоровья Жириновского

Информация об ухудшении состояния здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского не соответствует действительности. Как сообщили в пресс-службе фракции NEWS.ru, состояние здоровья политика достаточно стабильное.

Состояние Владимира Вольфовича стабильное. Данные об ухудшении его здоровья не соответствуют действительности, — сказали в пресс-службе.

Telegram-канал Mash сообщил, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского перевели на ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. В сообщении говорится, что в последнее время его состояние сильно ухудшилось.

О госпитализации политика стало известно 9 февраля, хотя изначально сам лидер ЛДПР опровергал эти сообщения. После этого было несколько случаев, когда Telegram-каналы сообщали об ухудшении его состояния.

15 февраля зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил, что Жириновский продолжает руководить партией, а состояние его здоровья стабильное. Он добавил, что фракция осуждает любые слухи и домыслы о тяжёлом состоянии лидера ЛДПР, и призвал СМИ прекратить публиковать ложную информацию.