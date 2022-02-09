В ЛДПР опровергли новость о госпитализации Жириновского

Глава ЛДПР Владимир Жириновский прекрасно себя чувствует и продолжает работать, рассказал руководитель пресс-службы партии Александр Дюпин. При этом он предпочёл не уточнять, работает политик из офиса или из больничной палаты, пишет «360».

Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать, — заявил Дюпин.

20 декабря в ЛДПР сообщали , что Жириновский поставил восьмой укол вакцины от коронавируса. Тогда политик сказал, что сделал восемь прививок и не заболел, «а если бы сделал четыре укола, то, возможно, где-то бы прихватило».

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) заявил, что вакцинация от коронавируса не означает, что человек не заразится СOVID-19 или не будет госпитализирован в связи с осложнениями. Политик не сомневается, что Жириновский действительно проходил вакцинацию.