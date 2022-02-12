В ЛДПР оценили слухи о смерти Жириновского

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Телефонный разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, состоявшийся накануне, следует рассматривать как очередную попытку Вашингтона оказать давление на Москву, а не шаг к примирению, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев. США не собираются обсуждать вопросы, которые важны для России, передаёт слова эксперта РИА Новости.

Он отметил, что изначально российская сторона предлагала провести переговоры в начале следующей неделе, но в Белом доме решили сделать это раньше. Кроме того, одновременно скоординированным образом последовали звонки министров иностранных...