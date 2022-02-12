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В ЛДПР оценили слухи о смерти Жириновского

В ЛДПР призвали не верить слухам о смерти Жириновского
14:11, 13 февраля 2022
В ЛДПР оценили слухи о смерти Жириновского Владимир Жириновский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Центральный аппарат ЛДПР в обращении к членам политической партии оценил слухи о смерти главы партии Владимира Жириновского. Во фракции назвали такие сообщения дезинформацией и призвали не верить им, пишет URA.ru в своём Telegram-канале.

Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками центрального аппарата ЛДПР, и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем — это ложь!, - рассказали члены партии.

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