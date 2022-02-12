В ЛДПР оценили слухи о смерти Жириновского

В ЛДПР оценили слухи о смерти ЖириновскогоВ ЛДПР призвали не верить слухам о смерти Жириновского
Центральный аппарат ЛДПР в обращении к членам политической партии оценил слухи о смерти главы партии Владимира Жириновского. Во фракции назвали такие сообщения дезинформацией и призвали не верить им, пишет URA.ru в своём Telegram-канале.
Злоумышленники звонят членам партии, представляясь сотрудниками центрального аппарата ЛДПР, и говорят, что Владимир Жириновский умер. Официально заявляем — это ложь!, - рассказали члены партии.