В ЛДПР назвали «грязной провокацией» информацию о смерти Жириновского

Члены партии ЛДПР опровергли информацию о смерти лидера фракции Владимира Жириновского. Однопартийцы Жириновского заявили, что все слухи о смерти политика — это «грязная провокация желтой прессы». По словам представителей партии, состояние Жириновского стабильно.

Мы категорически опровергаем ЛОЖЬ о смерти Владимира Жириновского. Это грязная провокация «желтой» прессы, которая вот уже 30 лет только и делает, что врёт о лидере ЛДПР. Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на ПЛАНОВУЮ процедуру. Его состояние СТАБИЛЬНО. Никаких негативных перемен в его здоровье нет, — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЛДПР.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что глава ЛДПР Владимир Жириновский умер 25 марта в 10:45 утра. Там отметили, что последние сутки политик был в коме. Подробности не приводятся. Партия пока не комментировала данную информацию. Политику было 75 лет.

21 марта пресс-служба партии в разговоре с NEWS.ru опровергла сообщения об ухудшении состояния политика и сообщила, что он продолжает плановое лечение. Там отметили, что реабилитация требует времени. Таким образом подчинённые депутата опровергли сообщения о том, что состояние политика резко ухудшилось.