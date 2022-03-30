В ЛДПР назначили первого заместителя Жириновского

Первым заместителем лидера ЛДПР Владимира Жириновского единогласно назначили депутата Госдумы Алексея Диденко, говорится в Telegram-канале фракции. Такое решение в центральном аппарате либерал-демократов было принято в связи с началом подготовки к единому дню голосования и другим мероприятиям, в которых партия принимает участие.

Алексей Диденко CEC Russia/Twitter.com/Global Look Press

Решение принято в связи с началом подготовки к единому дню голосования и для усиления работы всех органов ЛДПР и их структурных подразделений на основании пункта 5.10 и подпункта «ч» пункта 5.11 Устава ЛДПР, — говорится в релизе.

Жириновского, заразившегося коронавирусом, доставили в Центральную клиническую больницу 2 февраля. У него наблюдалась отрицательная динамика, с 3 марта он находился в медикаментозной коме и был подключён к аппарату ИВЛ. При этом уровень сатурации у лидера ЛДПР опускался до 88%, также наблюдалось сильное поражение и отёк лёгких.

Telegram-канал Mash 25 марта сообщил, что Жириновский последние сутки находился в коме и умер в 10:45 утра. Эту информацию подтвердил член ЛДПР, сенатор от Владимирской области Александр Пронюшкин, позднее удаливший сообщение из своего Telegram-канала.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале, что информация о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского не соответствует действительности. Он отметил, что состояние политика остаётся тяжёлым. По его словам, врачи борются за жизнь Жириновского, ему была сделана компьютерная томография.

Представители ЛДПР заявили, что подадут иски в Генеральную прокуратуру против тех, кто распространил фейки о смерти лидера партии Владимира Жириновского. Однопартийцы опровергли смерть политика и назвали подобные слухи грязной провокацией.