https://static.news.ru/photo/8b539598-6795-11ea-8231-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России сможет занимать должность главы государства более двух сроков подряд только при условии поддержки народа страны. Данное заявление в понедельник, 16 марта, сделали в Конституционном суде РФ.

Заявление представителей инстанции передаёт РИА Новости.

Поправка, которая позволяет действующему президенту вновь избираться главой государства, несмотря на то, что Конституция ограничивает эту возможность двумя срокам, была внесена последней из поправок. Её автором является депутат Госдумы Валентина Терешкова.

Как ранее писал NEWS.ru, КС 16 марта одобрил законопроект о поправке в Конституцию страны, который был признан соответствующим Основному закону государства. Решение инстанции окончательное и обжалованию не подлежит.

Законопроект о «поправке в Конституцию» уже прошёл все установленные процедуры: одобрение в Госдуме, Совете Федерации и в региональных парламентах, он подписан президентом страны. Однако в самом документе обозначено, что он вступит в силу при положительном заключении Конституционного суда и одобрении на общероссийском голосовании.

Поправки в Основной закон устанавливают гарантии МРОТ не ниже прожиточного минимума, вводят категорию русского народа как «государствообразующего», подчёркивают суверенитет РФ и её преемственность от «Союза ССР» и упоминают «веру в Бога».