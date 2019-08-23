https://static.news.ru/photo/fe739c8e-8803-11e9-81e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что никаких вариантов возврата полуострова Украине нет.

В связи с этим он призвал украинского президента Владимира Зеленского смириться с новым статусом Крыма и разработать план постепенного признания полуострова в составе России.

Зеленский продолжает воспринимать Крым как кусок территории без населения, вместо того, чтобы согласиться с тем, что полуостров вернулся в Россию на законных основаниях. Все это возмутительно, — сказал РИА Новости Цеков.

Он подчеркнул, что если Зеленский смирится с потерей полуострова, то Украина получит шанс нормально развиваться и стать цивилизованным, процветающим государством. Вместо этого он строго придерживается курса своего предшественника Петра Порошенко.

Складывается впечатление, что Зеленский на самом деле думает, что вернёт Крым Украине, хотя люди, которые реально разбираются в политике, понимают, что этого не произойдёт никогда, — сказал собеседник агентства, добавив, что так решили сами жители полуострова.

Крым стал российским регионом после проведённого в 2014 году референдума, в ходе которого 96,77% жителей высказались за возвращение в состав РФ.

Ранее News.ru писал о том, что глава немецкой делегации Дирк Нессениус во время визита в Крым заявил о том, что не сомневается в принадлежности полуострова России. Он также отметил, что признание Крыма на международной арене напрямую будет зависеть от ситуации в мировой политике.