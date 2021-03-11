В Крыму заявили об опасной провокации Украины

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Ожидаемая продолжительность жизни снизилась до 71,1 года в России. При этом в 2019 году она достигала 73,3 лет.

Цифры указаны в мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития до 2024 года и плановый период до 2030 года, пишет РБК. Также издание ссылается на собственные...