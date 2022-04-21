В Крыму заявили о страхе Киева перед интеграцией юга Украины с Россией

Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов заявил, что киевские власти панически боятся интеграции освобождённых регионов юга Украины с Россией. При этом на Херсонщине и в Приазовье уже формирует созидательный путь, отметил он в беседе с РИА Новости.

Киевский режим испытывает панический страх перед интеграцией Херсонщины и Приазовья с российским Крымом. <...> В это время юг пока ещё Украины формирует свой созидательный путь, ведущий к укреплению наших цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом, — подчеркнул постпред Крыма при президенте России.

Мурадов считает, что власти Украины не смогут помешать стремлению жителей юга Украины и Крыма к единению, хотя Киев и запускает фейки о жизни в освобождённых районах Херсонской и Запорожской областей.

Ранее стало известно, что Георгий Мурадов заявил: в южных регионах Украины, перешедших под контроль российских войск, возможно проведение референдума. Люди, которые там проживают, имеют право на самоопределение, сказал он. Мурадов отметил, что возвращение юга Украины под контроль националистов грозит катастрофой и репрессиями местному населению.