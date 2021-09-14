В Крыму рассказали о сговоре участников «Крымской платформы»

Участники саммита «Крымская платформа» сговорились преследовать в своих странах граждан, имеющих отношение к присоединению полуострова к России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов.

По имеющейся у нас информации, в кулуарах «Крымской платформы» представители стран Прибалтики, Чехии, Польши и скандинавы действительно сговорились начинать преследовать тех русских, которые участвовали в событиях «Крымской весны», ознаменовавшейся воссоединением полуострова с Россией, — заявил Молохов.

Причиной начала преследования крымских активистов глава рабочей группы называет их нахождение в списках украинского сайта «Миротворец».

В минувшее воскресенье, 12 сентября, в Праге был задержан гражданин РФ, участник «Крымской весны» 2014 года Александр Франчетти. Его задержание производилось на основании ордера, выданного Киевом. В настоящее время, по решению пражского суда, Франчетти направлен в КПЗ.

Саммит «Крымская платформа состоялся 23 августа текущего года в Киеве. В нём приняли участие более 40 стран и организаций. Участники обсуждали. каким образом Киев может вернуть контроль на полуостровом.

Крым вошёл в состав РФ после проведённого там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но «временно оккупированной территорией». Подавляющее большинство западных стран также считают, что Россия незаконно «оккупировала» полуостров.

Ранее один из организаторов «Крымской весны» Ян Гагин заявил, что Россия не оставит без внимания предательское поведение чешской стороны, которая по требованию Украины задержала человека, поддерживающего русский Крым. Поэтому чехи должны готовиться к тому, что русские будут «путешествовать по Европе на танках».

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик отметил, что после того как в аэропорту Праги задержали россиянина Александра Франчетти, возникают опасения за каждого участника «Крымской весны» на территории Евросоюза. При этом стоит учесть, что задержание произошло на территории демократического государства. Подобного действия можно было бы ожидать от Украины, но никак не от Чехии.