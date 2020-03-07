https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Заседание Совета безопасности ООН, которое было созвано западными странами по крымскому вопросу, напоминает пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Пропагандистский шабаш, устроенный в Нью-Йорке, выглядел довольно неубедительным и напоминал разговор «слепого с глухим», — передаёт его слова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что отказ организаторов предоставить слово жителям полуострова по видеоконференцсвязи является «проколом».

Заседание СБ ООН по «формуле Аррии» прошло в пятницу, 6 марта. Формат мероприятия не является официальной встречей и подразумевает консультации в том числе с представителями неправительственных организаций и общественности.

Как ранее писал NEWS.ru, украинский национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания заблокировал телеканал RTVI из-за продемонстрированной в его эфире карты с российским Крымом.