https://static.news.ru/photo/7597476e-ce1f-11e9-abc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Заместитель председателя парламента Крыма Владимир Бобков согласился со словами бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова об экономических потерях страны от блокады полуострова.

Когда люди занимают ключевые посты, они не способны на принятие адекватных решений и следуют политической конъюнктуре. Когда же они выходят в отставку, как будто бы открываются глаза и начинают звучать трезвые заявления, а это заявление действительно трезвое, — передаёт слова Бобкова РИА Новости.

Он также отметил, что со времён СССР Крым был связан с Украиной поставками воды, продуктов питания и электроэнергии.

Как ранее писал News.ru, Виктор Суслов заявил о миллиардных потерях Киева из-за блокады Крыма. По его словам, украинская экономика теряет более $3 млрд ежегодно.