https://static.news.ru/photo/3955f672-4f7b-11eb-882c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители украинской разведки высказались о возможном «вторжении российской армии» для установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала, поскольку имеют психическое расстройство.

На лицо явное психическое расстройство — фобия, — заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов журналистам РИА Новости.

По его словам, в Службе внешней разведки Украины наблюдается «очередная реинкарнация Джеймса Форрестола» — американского министра обороны, который страдал психическим расстройством. Он совершил самоубийство с криком «Русские идут!» в 1949 году.

Украина обеспечивала около 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, который идёт от Днепра. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была прекращена. Воду пришлось получить из водохранилищ естественного наполнения. В 2019 году эти водохранилища существенно обмелели из-за малого количества осадков и добычи воды из подземных источников. В ряде регионов Крыма действует режимная подача воды в дома.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский порассуждал о возможности нападения России на Украину со стороны Крыма. Он подчеркнул, что в этом случае в стране будет объявлена всеобщая мобилизация и оружие в руки возьмут не только мужчины, но и женщины.