В Крыму рассказали, почему Киев не развивал полуостров

https://static.news.ru/photo/719e6660-866f-11eb-8389-96000091f725_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look/Global Look Press

Украинские власти не инвестировали в развитие Крыма, так как знали, что рано или поздно полуостров присоединится к России. Такое мнение высказал глава крымского заксобрания Владимир Константинов.

О том, что крымчане хотят вернуться в Россию, в своё цивилизационное пространство, к своим ценностям, было всем хорошо известно. Высокопоставленные люди из Киева на вопрос о том, почему центр не инвестирует больших проектов в Крыму, в кулуарах не стеснялись заявлять: всё равно вы уйдёте в Россию, зачем же в вас вкладывать деньги, — цитирует РИА Новости Константинова.

Он добавил, что в составе Украины жители Крыма оказались не по своей воле, а из-за «исторических случайностей». По словам Константинова, крымчане никогда не соглашались на жизнь в «фашистской, русофобской Украине».

Как сообщал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен отказываться от полуострова. По его словам, уже готова стратегия его «деоккупации и реинтеграции».

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. На нём 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда действующий глава государства Виктор Янукович вынужден был бежать из страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.