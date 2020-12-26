В Крыму рассказали о главной ошибке Киева при создании независимой Украины

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При построении независимой Украины власти этой страны взяли за основу политику противопоставления России вместо курса на укрепление братских и добрососедских отношений, что является серьёзной ошибкой. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Киевские власти пытаются представить Россию в образе врага, тем самым системно продолжая допускать главную серьёзную ошибку при построении своего независимого государства, — сообщил РИА Новости Цеков.

Украина должна вернуться к своим корням и славному историческому прошлому. Цеков напомнил, что страна развивалась тогда, когда была вместе с Россией.

У Украины есть только один путь, чтобы стать нормальным и цивилизованным государством — это развитие всесторонних связей с Россией и прекращение агрессивной антироссийской воинственной риторики, —полагает сенатор.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заговорил о гипотетической войне с Россией. Политик предположил, что Россия может напасть со стороны Крыма, после чего украинские власти мобилизуют гражданское население: мужчин и женщин. При этом Зеленский выразил надежду, что такое не произойдёт и не будет возможным. После этого генерал ВСУ Сергей Кривонос раскритиковал политика. По его словам, всеобщая мобилизация может привести к тотальному дезертирству. Он подчеркнул, что нужно сначала профессионально подготовить и идеологически воспитать мобилизационный резерв.

Как писал NEWS.ru, слова Зеленского о возможности нападения России назвали бредом. Так считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он подчеркнул, что украинский лидер занимается пустой риторикой, ведь большинство жителей вообще не воспринимает даже саму идею войны с Россией.