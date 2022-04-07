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В Крыму призвали Киев не считать полуостров предметом торга

Крымский депутат Гемпель: Киев должен прекратить воспринимать полуостров как предмет торга
06:42, 08 апреля 2022
В Крыму призвали Киев не считать полуостров предметом торга
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Депутат парламента Крыма Юрий Гемпель призвал власти Украины прекратить воспринимать полуостров в качестве предмета торга. Крым вместе с Севастополем и Донбассом должны быть признаны Киевом, отметил он в беседе с РИА Новости.

Гемпель добавил, что переговоры необходимы, но Киев не хочет реальных договоренностей, а занимается политическим трёпом.

Крым не видать им как своих ушей, и они это понимают. Ни Республика Крым, ни Севастополь, ни Донбасс не могут быть предметом торга. Требования России по их признанию должны быть выполнены сполна и безотлагательно. Никаких промежуточных позиций здесь быть не может, — подчеркнул депутат.

Он считает, что на Украине рискуют целостностью государства, не желая признать российский статус Крыма и независимость Донбасса.

Спецоперация на Украине будет завершена и все цели достигнуты, как бы киевский режим не оттягивал свою неминуемую капитуляцию, — заключил Гемпель.

Ранее стало известно, что Украина может разделиться на независимые республики после завершения спецоперации, предположил экс-глава МВД страны Виталий Захарченко. Территории могут «переучредить», а владения украинских олигархов при этом национализировать, считает он. Новоиспечённые республики смогут выбрать: остаться независимыми или войти в состав другой страны, добавил он.

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