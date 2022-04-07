В Крыму призвали Киев не считать полуостров предметом торга

Посольство России в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ. Протест вызван актом вандализма в Трептов-парке в Берлине 7 апреля, российские дипломаты требуют устранить его последствия, сообщается на сайте дипмиссии.

Направили ноту протеста в МИД ФРГ с требованием устранить последствия атаки вандалов, установить обстоятельства произошедшего, привлечь виновных к ответственности и принять исчерпывающие меры для недопущения повторения подобных эксцессов, — отметили...