В Крыму пригрозили жёстким ответом на новые провокации Лондона

Россия даст жёсткий ответ на новые провокации Великобритании в Чёрном море. Об этом заявил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, сообщает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал слова британского министра иностранных дел Доминика Рааба о том, что военные корабли Соединённого Королевства продолжат заходить в «территориальные воды Украины».

В случае повторения инцидента России не оставят иного выбора, как ответить жёстко и адекватно. Поэтому советую одуматься, пока не поздно, — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что Россия никому не позволит нарушать свои границы.

Гемпель также добавил, что Лондону следует признать принадлежность Крыма России, прекратить отождествлять его с Украиной и отказаться от дальнейших политических спекуляций.

Ранее на заявление Рааба ответил замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин. По его словам, британская сторона ищет «приключения на свою голову». Он отметил, что у России достаточно сил и средств на пресечение посягательств на территориальную целостность и ответного удара в случае агрессии.