https://static.news.ru/photo/0dfb8202-5442-11e9-b6a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Миссия ООН должна приехать в Крым, чтобы не допускать распространения неверной информации и таким образом спасти подорванный авторитет организации. Об этом заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель, комментируя резолюцию Генассамблеи по «проблеме милитаризации» полуострова. По его словам, настало время опровергнуть «различного рода провокационные резолюции по Крыму, полные дезинформации».

Всему этому пора положить конец. В ООН должны вспомнить принципы, по которым создавалась эта структура, и отправить в Крым миссию. Это позволит не только удостовериться в законности воссоединения Крыма с Россией, но и спасти подорванный авторитет организации, — отметил он в беседе с РИА Новости .

Он добавил, что в Крыму, в свою очередь, готовы оказать миссии гостеприимный приём.

Ранее предложенный Украиной документ о милитаризации Крыма и районов Азовского и Чёрного морей был принят Генеральной ассамблеей Организации Объединённых Наций. В поддержку резолюции выступили 63 страны, 66 воздержались, а 19 проголосовали против. Авторы документа призывают Россию вывести свои войска из Крыма, так как их присутствие нарушает суверенитет Украины, писал NEWS.ru.