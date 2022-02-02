В Крыму предупредили о риске большой войны из-за вступления Украины в НАТО

Мир может оказаться на грани большой войны в случае вступления Украины в НАТО. Стремление Киева вернуть Крым и Донбасс может стать международной проблемой. Такого мнения придерживается глава парламента Крыма Владимир Константинов, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что при нынешнем статусе Украины разговоры о возврате территорий —личные проблемы и фантомные боли Киева. Однако, если страна станет членом Альянса ситуация изменится.

В случае её вступления в НАТО всё это становится международной проблемой, ставящей мир на грань большой войны, — сказал парламентарий.

Он также коснулся вопроса нежелания Киева выполнять Минские соглашения. По мнению Константинова, ситуация напоминает «террористический захват», где в заложники взят весь мир. Украина использует Запад в качестве раздражителя, создающего проблемы России.

Ранее депутат Госдумы Александр Шерин заявил, что Украина фактически является «абсолютным членом НАТО», только юридически это не оформлено. Киев получает от стран Альянса вооружение, ВСУ могут проводить совместные учения с войсками этих государств, военные стран НАТО могут находиться на территории Украины. Даже если она вступит в Блок, то для России «ничего не изменится».