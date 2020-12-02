В Крыму посоветовали НАТО «не лезть, куда не следует»

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Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс ответил на заявление НАТО об усилении военной мощи России на полуострове и в Чёрном море. Он порекомендовал альянсу не вмешиваться во внутренние дела РФ.

Это внутреннее дело России, и нечего НАТО лезть куда не следует, — цитирует парламентария РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что РФ обеспечивает безопасность границ на собственной территории, тогда как НАТО вместе с США разворачивают свои военные объекты вблизи российских рубежей. По его словам, это можно расценивать как подготовку в вооружённому вторжению.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает наращивать военные силы в Крыму и активно развёртывает их в Черноморском регионе. По его словам, альянс отвечает на действия РФ зеркально, усиливая собственное присутствие в воздухе, на суше и в море.

Как писал NEWS.ru, заявление главы НАТО прокомментировали в российском парламенте. Депутат Госдумы Александр Шерин предположил, что альянс обосновывает увеличение затрат на обороны, обозначая Россию в качестве потенциального врага, которого можно безнаказанно обвинять. По мнению сенатора Сергея Цекова, подобные заявления НАТО — лишь повод для наращивания собственного присутствия в регионе.