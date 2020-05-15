В Крыму ответили на слова Зеленского о «стыде» россиян

https://static.news.ru/photo/729ea9e4-aba5-11ea-a27d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Офіс Президента України/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский рано или поздно раскается за ложь и негативное отношение к крымчанам, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов. Накануне украинский лидер заявил, что российскому народу через несколько лет станет стыдно за присоединение Крыма.

Должно прийти раскаяние. Раскаяние за ложь и клевету в адрес Крыма и крымчан, за бесконечные блокады (водную, энергетическую, транспортную, продовольственную), нацеленные на создание гуманитарной катастрофы, за разрыв крайне выгодных для Украины экономических связей с Россией, — заявил РИА Новости Мурадов.

Также он считает, что Зеленскому должно быть стыдно за то, что он «принял эстафету национализма из рук организаторов переворота 2014 года». В вину действующему президенту Украины он поставил и «десятилетия унижения русскоязычного и крымско-татарского населения полуострова», и угрозу «майдановско-бандеровских властей» развязать «войну и этническую чистку в Крыму».

Как писал NEWS.ru, Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией. Он уверен, что рано или поздно жителям России станет стыдно за присоединение полуострова, и он вернётся под контроль Киева. Без возврата Крыма не будет единения, возможности нормально и откровенно, дружно общаться украинскому и российскому народу в будущем поколении, считает он. При этом Зеленский не смог дать прогноз, когда Крым вернётся под контроль Украины.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл референдум. Подавляющее большинство местных жителей проголосовало за вступление в состав РФ. Мировое сообщество референдум не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.