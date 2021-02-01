В Крыму ответили на призыв Кравчука провести референдум по статусу региона

https://static.news.ru/photo/6c68219e-64c4-11eb-83d2-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Жители Крымского полуострова в 2014 году окончательно определились с тем, в какой стране они хотят жить. Об этом заявил глава комитета заксобрания Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя очередную инициативу экс-президента Украины Леонида Кравчука.

Бывший украинский президент выступил с предложением провести всеукраинский референдум о необходимости возвращения неконтролируемых в настоящее время территорий. По его словам, выяснить следует мнение украинцев именно об этом, а не о способе реинтеграции Донбасса и Крыма.

Подобные заявления звучат как призывы, направленные на отторжение части Российской Федерации. Кравчуку следует быть острожным со своими идеями, которые к тому же по своей сути являются абсолютно бесполезной затеей. Крымчане уже сделали свой окончательный и бесповоротный выбор жить в составе России, — цитирует РИА Новости Гемпеля.

Он также обратился к украинским властям с призывом признать результаты референдума 2014 года и оставить разговоры про «возвращение» полуострова. Гемпель также посоветовал киевским властям перестать обещать украинцам то, чего никто не будет, говоря о «возвращении» Крыма.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Леонид Кравчук прокомментировал призыв главреда RT Маргариты Симоньян к «матушке России» включить Донбасс в состав РФ, озвученный на форуме в Донецке. Политик заявил, что представители самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик на заседаниях ТКГ таких реплик себе не позволяют.