В Крыму отреагировали на угрозы Зеленского предпринимателям на полуострове

https://static.news.ru/photo/6fd0bd20-688c-11eb-a714-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает абсурдным обещание президента Украины Владимира Зеленского бороться с людьми, которые ведут бизнес в Крыму.

Подобные вещи доходят до абсурда и показывают, что началась агония нынешней украинской власти, — заявил Бобков РИА Новости.

Политик считает, что президент Украины превратился в одиозную фигуру.

Это судьба всех украинских лидеров, пока они будут заигрывать с националистами и кукловодами, — отметил вице-спикер парламента Крыма.

Ранее Зеленский заявил, что власти Украины будут бороться с теми людьми, кто ведёт бизнес в Донбассе и в Крыму. Политик пообещал использовать любые законные способы, чтобы «нейтрализовать подобные угрозы».

Некоторое время назад украинский лидер ушёл от ответа на вопрос, как он налаживает отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Политик выразил уверенность, что Киев смог бы противостоять Москве, если бы Украина вступила в НАТО. Украинский президент также выразил надежду, что Киев сможет вернуть захваченные территории.

Как писал NEWS.ru, экс-президенту Украины Леониду Кравчуку пришлось оправдываться за свои слова о желании посетить Крым. Политик заявил, что хотел бы совершить поездку на полуостров, но с учётом нынешней политической обстановки визит вряд ли принесёт ему большую радость. Затем Кравчук пояснил, что его слова поняли неправильно: он имел в виду, что готов рассмотреть возможность поездки в будущем, когда это станет возможным, а сейчас ехать в Крым преждевременно. Кравчук выразил надежду, что настанет время, когда РФ и Украина будут жить как цивилизованные государства, «не будут воевать, не будут ничего аннексировать».

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с РФ высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Власти Украины считают, что полуостров является «временно оккупированной» территорией. В Москве неоднократно подчёркивали, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».