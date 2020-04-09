В Госдуме отреагировали на испытания ракеты — уничтожителя Крымского моста

https://static.news.ru/photo/6b16a0d4-7b0b-11ea-895d-fa163e074e61_660.jpg Фото: most.life

В Госдуме прокомментировали испытания украинской стороной ракеты, способной «уничтожить» Крымский мост. Как заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, ни одно оружие в мире не может поразить главную транспортную артерию полуострова.

Опасна эта ракета для Крыма или не очень — это вопрос второстепенный. А в целом за наш мост можно быть спокойным — у всего мира свежо в памяти, что бывает с теми, кто пытается создать угрозу у Крымского моста, — подчеркнул депутат в интервью РИА Новости.

Он отметил, что подобными испытаниями украинские власти пытаются отвлечь население от ситуации с коронавирусом.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» успешно поразила морскую цель с расстояния 75 км. Испытательные стрельбы состоялись на полигоне вооружённых сил Украины Алибей в Одесской области. Кадры со стрельб опубликованы в YouTube. На них виден момент запуска ракеты из наземной установки, её полёт над морем и попадание в мишень.