В Крыму отреагировали на идею Киева о «крымском саммите»

https://static.news.ru/photo/ad456e30-1b89-11eb-ba60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/global Look Press

В Крыму анонсируемый Киевом саммит сравнили с «улицей с односторонним движением». Такую аналогию привёл глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Пока никаких приглашений из Киева не поступало и вряд ли поступит. Украинские власти боятся правды о жизни на полуострове и никогда не допустят разоблачительных выступлений представителей крымской общественности, поскольку, по их задумке, так называемый саммит задуман как «улица с односторонним движением», — сказал Молохов в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что так называемый крымский саммит не предполагает полноценного диалога о нарушениях гуманитарных прав жителей Крыма со стороны Украины и западных стран в связи с водной, энергетической, транспортной блокадами и сохраняющимся санкционным режимом.

Ранее первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что международный саммит «крымской платформы», на котором планируется обсудить вопрос «возвращения» полуострова под украинскую юрисдикцию, пройдет в следующем году в Киеве. На мероприятие планируется пригласить представителей различных государств, в том числе России.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013-го — начала 2014 года. На полуострове прошёл плебисцит по этому вопросу. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.

29 сентября президент Зеленский в очередной раз заявил, что официальный Киев настаивает на инициативе относительно создания новой международной площадки по Крыму. По задумке Киева, ею должна стать «Крымская платформа». Задача проекта — возвращение вопроса принадлежности Крыма на «высший политический дискурс», писал NEWS.ru.