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Предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры по статусу Крыма в «нормандском формате» не стоит воспринимать даже как предмет для обсуждения. Об этом заявил первый заместитель председателя крымского парламента Ефим Фикс.

Нет предмета не то что для обсуждения и переговоров, нет предмета для идеи как таковой, — цитирует РИА Новости политика.

По его словам, вопрос о статусе Крыма закрыт навсегда — полуостров является частью Российской Федерации.

Ранее News.ru писал, что Зеленский намерен вынести вопрос о возвращении в состав страны Крыма на саммит в «нормандском формате». Помимо России и самой Украины его участниками также являются Германия и Франция. По словам президента, он не видит другой площадки, которая могла бы способствовать разрешению ситуации.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.