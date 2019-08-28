https://static.news.ru/photo/f23683d0-c96e-11e9-ac4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/Global Look Press

Первый вице-спикер Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс прокомментировал призыв спецпредставителя США Курта Волкера к России уйти из Крыма в обмен на возвращение страны в G8. По его словам, предложение американца демонстрирует разбалансированность внешнеполитического курса Вашингтона.

Президент США говорит одно, а чиновники, обязанные выполнять волю президента, пытаются высказать свою точку зрения, не занимаясь решением порученных им конкретных задач, — подчеркнул Фикс в интервью « Российской газете ».

Он отметил, что Волкер пытается навязать миру свою точку зрения. По мнению Фикса, это недопустимо. Он посоветовал спецпредставителю США сосредоточить свои усилия на обеспечении безопасности в Донбассе, позволив членам «Большой семёрки» самим решать вопрос о сотрудничестве с РФ.

Поэтому пусть Волкер займётся своими делами. А страны, входящие в G7, сами разберутся, что нужно делать, — заключил Фикс.

Ранее специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что возврат к формату «Большой восьмёрки» (G8) возможен только после ухода России из Крыма. Дипломат добавил, что не ожидает подобного развития событий в ближайшее время.

Как писал News.ru, заявление Волкера раскритиковал член Совета Федерации Алексей Пушков. Он назвал предложение американской стороны дикой идеей и предложил Волкеру «ставить пьесы в театре абсурда».